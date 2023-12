Relembre famosos que casaram antes dos 25 anos, assim como Larissa Manoela

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/12/2023 - 12:18 Para compartilhar:

No último domingo, 17, os atores Larissa Manoela, 22, e André Luiz Frambach, 26, usaram as redes sociais para anunciaram que estão casados. Em uma publicação conjunta no Instagram, o casal compartilhou algumas fotos trocando as alianças e esbanjando amor.

“Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser”, escreveu os novos casados na web.

Larissa e André assumiram o namoro em julho de 2022 e o rapaz pediu a artista em casamento durante uma viagem do casal em Fernando de Noronha, em dezembro do mesmo ano. Vale lembrar que o relacionamento não teve o apoio dos pais da atriz – com quem ela rompeu publicamente em agosto deste ano.

Famosos que casaram antes dos 25 anos

A IstoÉ Gente relembre famosos que, assim como Larissa Manoela, casaram antes dos 25 anos. Saiba quem!

Hailey Bieber e Justin Bieber

A modelo Hailey Bieber se casou com Justin Bieber aos 24 anos, enquanto o cantor tinha 22. Os pombinhos oficializaram a relação no papel em 2018, mas em setembro de 2019 fizeram uma cerimônia para a família e amigos íntimos.

Gabi Brandt e Saulo Poncio

Gabi Brandt e Saulo Poncio se casaram em 2019, quando tinham apenas 23 anos. A influenciadora teve três filhos com o cantor, mas atualmente eles estão separados.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes

A cantora Luísa Sonza se casou com o humorista Whindersson Nunes quando tinha 19 anos. Em abril de 2020, o ex-casal quando anunciou a separação.

Sasha Meneghel e João Figueiredo

A modelo Sasha Meneghel se casou aos 22 anos com o cantor João Figueiredo, em maio deste ano. Os dois estão juntos desde abril de 2020, mas em novembro a modelo foi surpreendida pelo pedido do namorado. A primeira união foi feita no papel, em 14 de maio, mas a cerimônia intimista ocorreu em Angra dos Reis, no dia 22 de maio.

Sophie Turner e Joe Jonas

Atualmente com 25 anos, a atriz Sophie Turner casou com o cantor Joe Jonas em julho de 2019, aos 23 anos. O integrante do grupo Jonas Brother, por sua vez, já tinha 29 anos. O fruto desse amor foi a pequena Willa, de apenas 11 meses, que não aparece muito nas redes sociais dos pais, já que eles preferem manter a vida íntima privada.





