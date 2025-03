Relembre duelos históricos entre Argentina x Brasil

Argentina e Brasil se enfrentam hoje à noite, às 21h, no Monumental de Núñez, na Argentina, em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Considerado um dos maiores clássicos entre seleções do mundo, o duelo conta com um longo histórico de jogos marcantes.

O primeiro encontro, por exemplo, aconteceu há mais de 100 anos, em 1914. Em partida amistosa, a seleção alviceleste levou a melhor, derrotando a Canarinho por 3 a 0.

O duelo desta terça-feira marca o 110º confronto entra as seleções mais vencedoras do continente americano. No histórico, o Brasil leva a melhor com 43 vitórias, diante de 40 da Argentina, além de 26 empates.

Dentro dos mais de 100 embates entre as seleções, fica díficil selecionar aqueles que foram os mais marcantes. Entretanto, tanto Brasil como Argentina viveram momentos memoráveis no clássico, seja em Copas do Mundo, em Copas Américas ou Eliminatórias.

Relembre duelos históricos:

Brasil 2 x 1 Argentina – Copa do Mundo 1974

O primeiro encontro entre as seleções em Copas do Mundo aconteceu em 1974, na Alemenha. O Brasil, que vinha do título em 1970, era uma das principais potências do futebol na época, e confirmou o favoritismo na partida da 2ª fase de grupos do torneio.

Com gols de Jairzinho e Rivelino, a seleção brasileira venceu por 2 a 1. Miguel Ángel Brindisi descontou para os Hermanos.

Na classificação do grupo A, o Brasil terminou na segunda colocação, se qualificando apenas para a disputa do 3º e 4º lugar. A Argentina não avançou. Nesta Copa, Holanda e Alemanha Ocidental decidiram o título, com vitória dos donos da casa.

Brasil: Leão, Zé Maria, Luís Pereira, Marinho Peres, Marinho Chagas, Carpegiani, Rivelino, Paulo César, Valdomiro, Jairzinho. Técnico: Mário Zagallo

Argentina: Carnevali, Glaria, Heredia, Bargas, Sá (Carrascosa), Brindisi, Squeo, Babbington, Balbuena, Ayala, Kempes (Houseman). Técnico: Vladislao Cap

Gols: Jairzinho e Rivelino (Brasil); Miguel Ángel Brindisi (Argentina)

Brasil 0 x 0 Argentina – Copa do Mundo 1978

Quatro anos depois do primeiro embate entre as seleções em Copa do Mundo, Brasil e Argentina voltaram a se enfrentar, agora nos domínios dos argentinos, que sediavam a Copa daquele ano.

Dentro de campo, o duelo válido pela segunda rodada da 2ª fase de grupos do torneio terminou empatado em 0 a 0. Entretanto, o resultado acabou sendo melhor para a Argentina, que conseguiu avançar para a decisão do torneio pelos critérios de desempate após golear o Peru no último jogo desta fase.

Com a classificação definida no grupo b, o Brasil novamente foi pra disputa do 3º lugar. A Argentina, por sua vez, se classificou para a final e venceu a Holanda por 3 a 1, conquistando seu primeiro título Mundial.

Brasil: Leão, Toninho Baiano, Oscar, Amaral e Rodrigues Neto (Edinho), Batista, Chicão e Dirceu, Jorge Mendonça (Zico), Gil e Roberto Dinamite. Técnico: Cláudio Coutinho

Argentina: Ubaldo Fillol, Jorge Olguín, Luis Galván, Daniel Passarella e Alberto Tarantini, Osvaldo Ardiles (Ricardo Villa), Américo Gallego e Mario Kempes, Oscar Ortiz (Norberto Alonso), Leopoldo Luque e Daniel Bertoni. Técnico: César Menotti

Brasil 3 x 1 Argentina – Copa do Mundo 1982

A seleção brasileira de 1982 ficou marcada para sempre como uma das melhores seleções de todos os tempos. Antes de ser eliminada pela Itália, em confronto histórico, o Brasil enfrentou a Argentina pela terceira vez consecutiva na mesma fase da Copa do Mundo.

No duelo, show da seleção brasileira. Franco favorito ao título, o Brasil não tomou conhecimento dos atuais campeões do Mundo e venceu o embate por 3 a 1.

Brasil: Valdir Peres, Leandro (Edevaldo), Oscar, Luisinho e Júnior; Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico (Batista); Serginho e Éder. Técnico: Telê Santana

Argentina: Fillol, Olguin, Galvan, Passarella e Tarantini; Ardiles, Barbas e Maradona; Bertoni (Santamaria), Calderon e Kempes (Ramon Diaz). Técnico: César Luís Menotti

Gols: Zico, Serginho e Júnior (Brasil); Ramon Diaz (Argentina)

Argentina 1 x 0 Brasil – Copa do Mundo 1990

Depois de vencer a Copa do Mundo de 1986, com show de Diego Armando Maradona, a Argentina buscava o bicampeonato. O Brasil, por sua vez, efrentava uma seca de 20 anos sem títulos mundiais.

Pela primeira vez o clássico definia efetivamente quem avançava de fase. O confronto na Copa de 1990 aconteceu nas oitavas de final, a partir de uma mudança no regulamento desde a Copa de 86.

Em um dos lances mais emblemáticos entre os clássicos das principais potências da América do Sul, Maradona carregou a bola e achou Caniggia livre dentro da área. O atacante teve apenas o trabalho de limpar o goleiro Taffarel e empurrar para as redes, garantindo o 1 a 0 no placar e classificando a Argentina às quartas de final.

Brasil: Taffarel, Ricardo Rocha, Mauro Galvão (Silas) e Ricardo Gomes; Jorginho, Dunga, Alemão (Renato Gaúcho), Valdo e Branco; Careca e Muller. Técnico: Sebastião Lazaroni

Argentina: Goycoechea, Simon, Ruggeri, Monzon e Olarticoechea; Giusti, Basualdo, Burruchaga e Maradona; Troglio (Calderón) e Caniggia. Técnico: Carlos Bilardo

Brasil 2 x 2 Argentina – Copa América 2004

Apesar de já terem decididos títulos por diversas vezes, apenas em quatro oportunidades Brasil e Argentina se enfrentaram em uma final de Copa América (1937, 2004, 2007 e 2021). Entre elas, a decisão de 2004 certamente é a mais marcante.

Naquele ano, Hermanos e Canarinhos fizeram uma final emocionante, definida apenas nas penalidades, no Estádio Nacional de Lima, no Peru.

A Argentina de Tevez, Sorín e companhia parecia ter o título nas mãos, mas Adriano Imperador marcou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, levando a decisão para os pênaltis. Graças aos erros nas cobranças de D’Alessandro e Heinze, o Brasil levou a melhor por 4 a 2.

Brasil: Júlio César, Maicon, Luisão (Cris), Juan e Gustavo Nery; Renato, Kléberson (Diego Ribas), Edu e Alex (Felipe); Luís Fabiano e Adriano. Técnico: Carlos Alberto Parreira.

Argentina: Abbondanzieri, Heinze, Ayala e Coloccini; Zanetti, Lucho González (D’Alessandro), Kily González e Sorín; Téves (Quiroga) e Rosales (Delgado). Técnico: Marcelo Bielsa.

Gols: Luisão e Adriano (Brasil); Kily González e Delgado (Argentina)

Brasil 0 x 1 Argentina – Copa América 2021

Na última final decidida entre Brasil e Argentina, quem sorriu por último foram os argentinos. A vitória na decisão da Copa América de 2021 quebrou um jejum de 28 anos da seleção alviceleste sem títulos.

Apesar de jogar em pleno Maracanã, a Argentina não teve medo. Capetaneados por Messi e Di María, os Hermanos venceram sem sustos e ganharam fôlego para serem campeões do Mundo no ano seguinte, em 2022.

O tento único do placar foi marcado justamente por Di María, histórico jogador argentino. A vitória marcou também o primeiro título de Lionel Messi vestindo a camisa da seleção de seu país.

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi (Emerson), Casemiro, Fred (Roberto Firmino) e Lucas Paquetá (Gabigol), Everton (Vinicius Junior), Neymar e Richarlison. Treinador: Tite

Argentina: Emiliano Martínez, Montiel, Romero (Pezzella), Otamendi e Acuña, Paredes (Rodríguez), Lo Celso (Tagliafico) e De Paul; Di María (Palacios), Messi e Lautaro Martínez (González). Treinador: Lionel Scaloni

Gols: Di María (Argentina)