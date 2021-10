Relembre como foi o último jogo do Santos com torcida na Vila Belmiro Santos vai reencontrar o seu torcedor na partida deste domingo, contra o Grêmio. Último jogo com torcida na Vila aconteceu há um ano e seis meses e teve vitória santista

O Santos vai reencontrar sua torcida após um ano e sete meses neste domingo (10), quando recebe o Grêmio, às 16 horas, na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo com torcida na Vila foi marcado pela vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Mirassol pelo Campeonato Paulista no dia 7 de março de 2020.

Na ocasião, os gols do Peixe foram marcados por Yuri Alberto, Eduardo Sasha e Pituca, que não estão mais no elenco santista. O Peixe foi a campo com: Everson, Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Sanchez, Pituca e Jobson; Eduardo Sasha, Yuri Alberto e Soteldo. Apenas Madson, Felipe Jonatan, Sanchez e Jobson permaneceram no elenco.

No entanto, o último jogo com torcida do Santos na Vila Belmiro deveria ter sido na vitória sobre o Delfin por 1 a 0 na fase de grupos da Copa Libertadores. Ainda não havia sido detectado o primeiro caso de Covid no Brasil, mas o clube estava cumprindo suspensão de dois jogos sem torcida em meio a multa imposta pela Conmebol no caso Sánchez e a revolta da torcida na Libertadores de 2018.

Com 30% da capacidade permitida pelo estado de São Paulo, a torcida do Santos esgotou os ingressos para o duelo deste domingo. Ao todo foram 4.644 ingressos disponibilizados. É necessário o comprovante da vacinação completa, ou pelo menos um teste PCR ou antígeno com validade de 48 horas para quem não completou o esquema vacinal.

