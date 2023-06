Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 16:39 Compartilhe

Foi confirmada a morte dos cinco tripulantes a bordo do submarino da OceanGate. O submersível desapareceu no dia 18 de junho durante uma viagem para observar os destroços do Titanic. A Guarda Costeira ressaltou que deve continuar procurando pelos corpos dos tripulantes.

Após a repercussão do caso, a Istoé listou outras histórias de submarinos desaparecidos. Veja abaixo:

Submarino ARA San Juan

Em 2017, o ARA San Juan, um submarino argentino, levava uma tripulação de 44 pessoas, e desapareceu no trajeto entre Ushuaia e Mar del Plata, desaparecendo em seguida. Depois de um ano, em 17 de novembro de 2018, os destroços da embarcação foram localizados a 907 metros de profundidade, a aproximadamente 500 quilômetros da costa de Comodoro Rivadavia.

Uma megaoperação internacional, que contou também com a participação do Brasil, foi montada para procurar o submarino. Duas semanas depois, a Marinha anunciou que já não havia esperanças de encontrar sobreviventes.

Submarino Kursk O Kursk, submarino que levava 118 pessoas. afundou no Mar de Barents em 12 de agosto de 2000, após defeito na proa gerar um vazamento de peróxido de oxigênio. Seus destroços foram recuperados em outubro de 2001 e desmontados. Uma explosão matou a maioria dos homens, e mesmo com 23 tripulantes vivos, não houve socorro a tempo, e eles também morreram. Apesar da demora para operar buscas e dar devida importância ao acidente, o K-141 era prezado pela Marinha russa. Submarino KRI Nanggala-402 A embarcação afundou com 53 tripulantes em 21 de abril de 2001, após ter desaparecido três dias antes. O Nanggala estaria a uma profundidade de 850m. Alguns dias depois, autoridades da Indonésia anunciaram ter encontrado o submarino desaparecido com todos os corpos a bordo. O artefato estava dividido em três partes. Submarino Nerpa Em 8 de novembro de 2008, 20 pessoas a bordo do submarino russo Nerpa morreram asfixiadas depois de inalar o gás freon, liberado pelo sistema de incêndio, ativado por engano. Mais de 200 pessoas estavam a bordo em uma área de superfície planejada para 80.

