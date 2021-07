Relembre artistas que tiveram vídeos íntimos vazados na web

Muitos famosos já tiveram seus vídeos íntimos vazados na Internet. Alguns ficaram chateados e tomaram medidas legais, outros aproveitaram a visibilidade para alavancar a carreira.

Confira os artistas que tiveram seus vídeos íntimos vazados na web:

Kim Kardashian

Quando o assunto é sex tape vazada na web, uma das primeiras famosas que vem em mente é a Kim Kardashian. O vídeo, protagonizado por ela e seu ex-namorado, Ray J, viralizou na web rapidamente em 2007. Há quem diga que a socialite divulgou a fita de propósito para ganhar fama. Será?

Murilo Rosa

O ator Murilo Rosa também foi vítima do vazamento de um vídeo íntimo. Na época, a filmagem do ator com sua esposa, Fernanda Tavares, chegou a ser vendida por R$ 300 no Mercado Livre, mas não demorou muito para que as imagens vazassem na web. “Estavam fazendo chantagem. O Murilo está muito tranquilo, mas chateado porque não querer ter esse tipo de ameaça”, afirmou o advogado do ator Ricardo Brajterman, em uma entrevista à revista Quem.

Kanye West

E o ex-marido de Kim Kardashian também não escapou dessa. A filmagem chamou muito a atenção dos internautas pela parceira do rapper, que se parecia muito com a socialite, e ainda por cima era casada. Kanye teria pagado uma pequena fortuna para esconder o vídeo com a sósia de Kim antes dos dois começarem a namorar. “Um empresário de Hollywood especializado nesse tipo de polêmica ajudou o Kanye a negociar um acordo”, disse uma fonte próxima do rapper ao site Radar Online.

Paris Hilton

Outra personalidade que ficou famosa por um vídeo íntimo vazado na web foi a Paris Hilton. O vídeo da empresária transando com Rick Salomon foi vazado pelo próprio playboy e se espalhou por toda a internet. Ele chegou a ser processado pela herdeira da rede de hotéis Hilton.

Chelsea Handler

A apresentadora e comediante Chelsea Handler ficou em destaque depois que uma filmagem sua transando com um homem britânico desconhecido vazou na web em 2010. No entanto, por meio de seus representantes, Chelsea afirmou que se tratava de um filme de comédia. “A fita que você tem é uma fita antiga que foi feita para um episódio de stand-up”, disse Steven Huvane ao Radar Online, na época. Será mesmo?

Pamela Anderson

Pamela Anderson teve não apenas uma, mas duas sex tapes vazadas. Uma foi divulgada em 1997 e mostra a musa tendo relações sexuais com o então marido Tommy Lee, durante sua lua de mel. A filmagem foi roubada de sua casa e distribuída na web. No ano seguinte, um vídeo ainda mais antigo começou a circular na Internet, que mostrava a atriz transando com o músico Bret Michaels, da banda Poison.

José Loreto

O ex-marido de Débora Nascimento também já teve um de seus vídeos íntimos vazados na web. Nas filmagens, o ator aparece se masturbando em frente a câmera. Loreto confirmou que era ele no vídeo, mas que as imagens foram feitas há muitos anos e sem sua permissão, e ele entrou com um processo na delegacia que analisa crimes da web.

