Relembre algumas das diversas brigas entre os irmãos Gallagher, do Oasis

A tão esperada confirmação da vinda de Liam e Noel ao Brasil finalmente aconteceu. O Oasis tocará no estádio do MorumBIS, do São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025. Junto com o anúncio da passagem da nova turnê da banda pelo País, muitas dúvidas sobre o motivo da pausa da banda voltaram à boca dos fãs.

A banda Oasis foi fundada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher em 1994, em Manchester, Inglaterra. Com sete álbuns de estúdio, o grupo conquistou fãs ao redor do mundo inteiro, e partiu o coração de muitas pessoas ao anunciar o rompimento em 2009.

As brigas dos Gallagher

1994

Por muito tempo, os dois não revelaram os motivos para a separação, mas já era de conhecimento geral que eles brigavam bastante. Durante a promoção da primeira turnê da banda, uma discussão entre os irmãos ficou bastante famosa. Bêbado, Liam arremessou um pandeiro na cabeça de seu irmão mais velho, Noel, que indignado saiu temporariamente da banda, até que a gravadora do Oasis conseguisse convencer ele a voltar.

Em uma entrevista de Noel à revista “Uncut“, ele revelou que na época, todos seus companheiros estavam “bêbados de metanfetamina”, e que ele decidiu pegar um carro e voltar para São Francisco. Essa foi a primeira das muitas grandes brigas envolvendo os irmãos.

Mas mesmo antes da estreia oficial os dois já foram flagrados discutindo. Durante uma entrevista ao jornal NME, Liam e Noel tiveram um desentendimento sobre quem seria mais rock and roll. O momento foi gravado e pode ser visto aqui. Mais tarde, a gravação foi lançada como “Wibbling Rivalry” pela gravadora Fierce Panda.

1995

Durante a gravação do álbum “What’s The Story, Morning Glory?” Noel acertou a cabeça de Liam com um taco de críquete. O Gallagher mais velho estava tentando produzir uma música quando o vocalista entrou no local com um grupo de amigos. Após uma discussão já esperada, o guitarrista pegou um taco que estava no estúdio e bateu em Liam. Anos depois, o objeto foi vendido em um leilão.

1996

Após um dos maiores shows da carreira, a banda iria tocar no “MTV Unplugged” no Royal Festival Hall, entretanto, Liam relatou dor de garganta por causa de laringite e não compareceu ao evento, deixando Noel para cobrir todos os vocais. O irmão mais novo apareceu na sacada do Royal Hall fumando enquanto vaiava o irmão.

2002

Após ser informado que Liam teria se envolvido em um confronto com policiais e que teve vários de deus sentes arrancados, Noel demostrou pouca simpatia e disse ao jornal “News Of The World“: “Tudo o que me incomoda é que ele ainda consegue cantar”.

2009

Foi apenas em 2021 que a infame discussão que finalmente levou ao rompimento da banda veio a público. Noel revelou que seu irmão distribuiu peças de sua linha de roupa, a “Preety Green”, para todos os membros do Oasis, mas que ele não gostou e resolveu doar para uma instituição de caridade chamada “Barnardo’s”. No final, Liam ficou possesso porque as roupas só seriam lanças um mês depois, e seu irmão mais velho basicamente acabou com a surpresa.

Ao portal “The Sun”, Noel disse que seu irmão ficou muito bravo. “Liam nos deu um monte de pancadas, não só a mim, ele deu à banda. Se a situação já estava difícil entre a gente, esse foi o começo do fim”.

