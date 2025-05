Relembre a trajetória do líder espírita Divaldo Franco

Na noite desta terça-feira, 13, morreu o líder espírita Divaldo Franco, aos 98 anos, em Salvador. A causa da morte ainda não foi divulgada. Desde 2024, ele lutava contra um câncer na bexiga.

Relembre a trajetória do líder espírita

Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Franco é uma das figuras mais proeminentes do espiritismo no Brasil e no mundo, dedicando mais de sete décadas à divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e tornando-se uma referência no movimento espírita internacional.

A trajetória de Divaldo Franco começou a ganhar destaque em 1952, quando fundou a Mansão do Caminho, localizada no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

A entidade chama atenção por acolher e educar milhares de crianças que antes viviam em condições de miséria extrema.

Posteriormente, na década de 1960, iniciou a construção de escolas, oficinas profissionalizantes e atendimento médico, transformando a entidade em um grande complexo educacional.

Até os dias de hoje, o espaço atende crianças, jovens e famílias inteiras de baixa renda, com atividades diversas, ensino fundamental e médio, cursos profissionalizantes e atendimento de saúde.

O trabalho no local é mantido com a venda dos livros mediúnicos e das gravações de palestras, seminários, entrevistas e mensagens do próprio Divaldo.

O líder também fez carreira como autor, somando mais de 250 livros, e muitos deles psicografados a partir de histórias de diversos espíritos.

Reconhecido não apenas por sua atuação religiosa, Divaldo também chegou a receber prêmios e homenagens por seu trabalho humanitário.

Em 2015, ele ganhou uma biografia assinada pela jornalista Ana Landi, intitulada: “Divaldo Franco. A Trajetória de Um dos Maiores Médiuns de Todos os Tempos”.

Divaldo não deixou filhos biológicos, mas era reconhecido como pai de cerca de 685 pessoas que acolheu e instruiu ao longo dos anos na entidade espírita. A página oficial da Mansão do Caminho deixou uma mensagem de despedida para ele: “Até logo, Semeador de Estrelas! Seu exemplo de luz e amor guiará nossos passos para sempre!”.