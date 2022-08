Relembre a carreira e principais trabalhos de Olivia Newton-John na música e no cinema

Cristiani Dias 08/08/2022 - 19:01 Compartilhe

EA atriz e cantora Olivia Newton-John, que morreu nesta segunda-feira (8) aos 73 anos depois de uma batalha de décadas contra o câncer de mama, foi uma das maiores artistas solo da sua geração.

A cantora nasceu em 26 de setembro de 1948, em Cambridge, na Inglaterra, mas sua família é original da Alemanha. Seu avô materno que era judeu, o físico vencedor do Prêmio Nobel Max Born, fugiu com sua família para a Inglaterra antes da Segunda Guerra Mundial para escapar dos nazistas.

Sua primeira aparição no mundo artístico foi quando ganhou um concurso de talentos no popular programa de TV “Sing, Sing, Sing”, que rendeu a Olivia uma viagem a Londres. Aos quinze anos, ela formou um grupo só de garotas chamado ‘Sol 4’ e, em 1963, Olivia estava aparecendo em programas de TV diurnos locais e programas semanais de música pop na Austrália.

Em Londres, ela se juntou com sua amiga de Melbourne, Pat Carroll (agora Pat Farrar), para criar a dupla “Pat & Olivia”, que visitou bases e clubes do exército por toda parte. Seu primeiro single foi lançado em 1966, uma versão de “Till You Say You’ll Be Mine”, de Jackie DeShannon, e em 1971, gravou um cover de “If Not For You”, de Bob Dylan.

Em pouco tempo, seu sucesso se tornou global. O álbum de estreia de Olivia nos Estados Unidos, “Let Me Be There”, produziu seu primeiro single de mesmo nome que entrou no Top 10 nos EUA, com Olivia sendo homenageada pela Academy Of Country Music como “Vocalista Feminina Mais Promissora” e um Grammy Award como “Melhor Vocalista Country”.

Com mais de 100 milhões de álbuns vendidos, os prêmios de Olivia incluem quatro Grammy Awards, vários Country Music, American Music e Peoples Choice Awards, dez hits número 1, incluindo “Physical” (que liderou as paradas por dez semanas consecutivas na época, tornando-se o single número 1 dos anos 80) e mais de 15 singles no top 10.

Em novembro de 2015, a revista Billboard listou “Physical” em 8º lugar na lista “Top 100 Songs Of All Time” e em 2010 a listou como “The Sexiest Song of All Time”. Além disso, em 2015, Olivia ficou em 20º lugar na lista das “Melhores Artistas de Todos os Tempos Hot 100” da Billboard e, mais recentemente, ficou em 7º lugar na lista das “Maiores Artistas Femininas de Todos os Tempos Hot 100”.

‘Grease’ e carreira no cinema musical

Um dos responsáveis por catapultar a carreira de Olivia a nível mundial foi o clássico do cinema ‘Grease – Nos Tempos da Brilhantina’. No filme, ela interpretou a sonhadora Sandy (Sim, a Sandy da dupla Sandy e Júnior ganhou esse nome em homenagem a personagem do filme), que faz par romântico com John Travolta. O papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e hits atemporais como “You’re The One That I Want” and “Summer Nights”. Até hoje, “Grease” continua sendo o filme musical de maior sucesso da história.

O filme musical Xanadu foi um fracasso de bilheteria em 1980, mas a trilha sonora de Olivia foi um grande sucesso. Isso foi amplamente ajudado pela faixa-título do filme, onde Olivia se uniu a Eletric Light Orchestra de Jeff Lynne, que marcou seu único Top 1 no Reino Unido.