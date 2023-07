Relembre a carreira do dramaturgo Zé Celso Martinez

André Ruocoi André Ruoco https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 06/07/2023 - 9:44 Compartilhe

Zé Celso, cujo nome de batismo é José Celso Martinez Corrêa, é um renomado dramaturgo brasileiro que se destacou por sua contribuição significativa para o teatro brasileiro. O artista morreu nesta quinta-feira, 6 de julho, aos 86 anos, após complicações em seu estado de saúde em decorrência de um incêndio em seu apartamento. Ele chegou a ficar internado, mas não resistiu.

Nascido em Araraquara, São Paulo, em 30 de março de 1937, Zé Celso é considerado uma figura icônica e um dos principais nomes do teatro experimental e político no Brasil. A sua carreira começou na década de 1960, quando fundou o Teatro Oficina em São Paulo, um espaço que se tornaria palco para suas inovadoras produções teatrais. Com um estilo arrojado e provocador, Zé Celso buscava romper com as convenções tradicionais do teatro, trazendo à tona uma série de temas sociais, políticos e culturais relevantes.

Uma das produções mais emblemáticas da carreira de Zé Celso é “O Rei da Vela”, de 1967, adaptação da peça de Oswald de Andrade. Com essa montagem, estabeleceu sua reputação como um encenador “ousado”, utilizando recursos como improvisação, música ao vivo e interação direta com a plateia. A abordagem teatral foi influenciada pelo Teatro Épico, do dramaturgo, poeta e encenador alemão Bertolt Brecht (1898-1956), incorporando elementos de teatro popular brasileiro, como o bumba-meu-boi e o carnaval.

Ao longo de sua carreira, Zé Celso dirigiu também uma série de peças aclamadas, incluindo “Roda Viva” (1968), de Chico Buarque, e “Os Sertões” (2007), baseada na obra de Euclides da Cunha.

Além de suas realizações como diretor e dramaturgo, Zé Celso também ficou conhecido como um pensador e ativista cultural, engajado em questões sociais e políticas do Brasil. Sempre defendeu a liberdade de expressão, o teatro como uma forma de resistência e a importância da arte na construção de uma sociedade mais justa.

A trajetória de Zé Celso é marcada por uma busca constante por experimentação e inovação teatral. Sua paixão pela arte e seu compromisso com a transformação social o tornaram uma figura influente no cenário cultural brasileiro, deixando um legado histórico, e que promete inspirar novas gerações de artistas, fortalecendo a importância do teatro como uma forma de expressão artística e política.

Com sua coragem artística e visão vanguardista, Zé Celso deixa um impacto no teatro brasileiro que jamais será apagado, desafiando convenções e ampliando os horizontes da criação teatral.

