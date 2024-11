Relembre a carreira do cantor Agnaldo Rayol, que morreu aos 86 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 10:26 Para compartilhar:

O cantor lírico Agnaldo Rayol, considerado um dos grandes nomes da música romântica e popular brasileira, morreu aos 86 anos, nesta segunda-feira, 4.

Relembre a carreira de Rayol:

Nascido em maio de 1938, no Rio de Janeiro, o artista construiu uma carreira de mais de sete décadas, destacando-se por sua voz marcante e carisma inconfundível.

Neto de imigrantes italianos da região da Calábria, Rayol alcançou o auge nos anos 1960, quando comandou programas de sucesso na TV Record, como Agnaldo Rayol Show e Corte Rayol Show, onde dividiu o palco com o também consagrado Renato Corte Real.

Além de seu início no rádio, Rayol se aventurou como ator, estrelando novelas e até protagonizando o filme Agnaldo, Perigo à Vista, em 1969, o que consolidou ainda mais seu apelo junto ao público.

O seu talento também se fez presente nas telenovelas dos anos 60, com participações em produções marcantes da TV Excelsior, como Mãe (1964), O Caminho das Estrelas (1965) e A Última Testemunha (1968), e posteriormente na TV Record, em As Pupilas do Senhor Reitor (1970). Já na década de 80, ele integrou o elenco de Os Imigrantes (1981), na TV Bandeirantes.

Nos anos 90, Rayol também brilhou na TV Globo, emprestando sua voz inconfundível a temas italianos de novelas. Entre as canções, destacam-se Mia Gioconda, da novela O Rei do Gado (1996), e Tormento d’Amore, tema de abertura de Terra Nostra (1999), gravada em Londres em dueto com a soprano Charlotte Church.