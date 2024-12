Relembre a carreira de Pamela Anderson, indicada ao Globo de Ouro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 12:00 Para compartilhar:

A estrela Pamela Anderson, 57 anos, que ficou internacionalmente conhecida pela série Baywatch (exibida nos anos de 1990 no Brasil, com o título de SOS Malibu), é a prova viva de que que o sucesso de um trabalho pode ser eterno, mas que para se manter na carreira é preciso de muita coragem, ousadia e criatividade.

Longe das telonas há anos, a atriz não quis viver à sombra de sua personagem do passado e resolveu voltar com tudo às telonas. Agora, ela foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Drama por “The Last Showgirl” (2025) e figura ao lado de grandes nomes do cinema, como a brasileira Fernanda Torres, além de Angelina Jolie, Kate Winslet e Tilda Swinton.

Carreira

Pamela Anderson ganhou projeção ao interpretar C. J. Parker em Baywatch, com o seu tradicional maiô vermelho de salva-vidas que a tornou um ícone. Os trabalhos seguintes, no entanto, não tiveram tanta profundidade, como em V.I.P., Stacked e Ataque das Loiras.

Nos últimos tempos, a atriz passou por um período de turbulência e até adotou um estilo de vida recluso. Pamela chegou a morar em uma ilha remota no Canadá, onde enfrentou um quadro de depressão.

A decisão de viver longe dos holofotes de Hollywood veio como uma forma de cuidar da saúde mental.

No seu país natal, Canadá, ela passou a levar uma vida mais tranquila.

Anos depois, ela preparou o seu retorno triunfal, Pamela Anderson

“Eu não sei o que aconteceu entre isso, tudo é nebuloso. Eu estou apenas feliz por estar aqui, neste momento, porque acho que tive depressão por algumas décadas”, disse ela em entrevista para o The New York Times.

Recomposta e pronta para voltar, Pamela Anderson decidiu tentar reinventar sua imagem e não mais ser vista de forma estereotipada, um símbolo sexual.

Recentemente, em 2022, ela surpreendeu o público ao ser escolhida para o papel de Roxie Hart no clássico Chicago, na Broadway.

No ano seguinte, o boom foi ainda maior. A artista publicou sua autobiografia intercalada com poesias próprias e, também, estreou um documentário na Netflix, produzido por ela e seu filho mais velho.

A repaginação da carreira garantiu a Pamela o protagonismo em The Last Showgirl, filme dirigido por Gia Coppola, colocando-a de volta ao estrelato. O enredo se trata de uma dançarina de 50 anos em busca de se reinventar, o que para Pamela, retrata a fase que a atriz está vivendo atualmente.

“Adoro ficar sem maquiagem, como ela faz na maioria dos dias. Isso, em sentido metafórico, é uma forma de descascar as camadas da minha vida. Estou com uma página em branco agora, na posição de partida para o próximo capítulo. Este capítulo será ainda melhor, agora que não preciso mais fingir ser algo que não sou”, descreveu ela sobre a personagem e sobre si mesma.

