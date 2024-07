Relatório revela salário anual de Príncipe William: saiba quanto o monarca ganhou nos últimos meses

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2024 - 7:46 Para compartilhar:

O relatório anual integrado do Ducado publicou, nesta quarta-feira, 24, o valor do salário de Príncipe William no ano de 2023.

O monarca recebeu US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 141 milhões) no primeiro ano completo como titular do Ducado da Cornualha, título e propriedade que herdou de seu pai, o Rei Charles III.

O Ducado da Cornualha foi estabelecido em 1337 pelo Rei Edward III para fornecer fundos ao herdeiro do trono. Esse fundo cobre as “atividades oficiais, beneficentes e privadas” do Príncipe William, Kate Middleton, e de seus filhos: George, Charlotte e Louis.

Como membro atuante da família real, William não recebe uma renda tradicional. Suas despesas são financiadas pelo Ducado.

Acredita-se que o Príncipe paga imposto de renda sobre toda a renda recebida, após a dedução das despesas domésticas.