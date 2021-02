Relatório mostra ‘anomalias’ em acidente aéreo na Indonésia

JACARTA, 10 FEV (ANSA) – Um relatório preliminar do acidente com o voo da Sriwijaia Air, ocorrido em 9 de janeiro e que matou 62 pessoas, apontou “anomalias” na aeronave nos momentos que antecederam a queda no mar de Jacarta, na Indonésia.

O documento de 30 páginas foi divulgado nesta quarta-feira (10) pelo KNKT, o comitê de investigação de acidentes aéreos no país, e ainda mostrou que alguns dos equipamentos que deram problema haviam passado por manutenção poucos dias antes do acidente.

Segundo o relatório, as informações da caixa-preta que registra os dados técnicos do voo (FDR) mostram que, menos de um minuto antes da última comunicação, “à medida que a aeronave subia além de 8.150 pés, o manete do motor esquerdo começou a reduzir, enquanto a posição do manete do motor direito ficou na posição”.

“Os dados da FDR mostram também que o motor esquerdo N1 estava diminuindo enquanto o da direita permaneceu inalterado”, diz o documento.

Nove segundos depois, o piloto conversou com o controlador aéreo para fazer uma pequena mudança de rumo para evitar as condições climáticas adversas, em solicitação aprovada. Mais 10 segundos e o controlador pediu que o piloto se estabilizasse e não subisse até os 11 mil pés para evitar uma outra aeronave que fazia a mesma rota – em informação lida pelo piloto.

De acordo com o relatório, “às 14:39:54, o controlador instruiu o SJY182 a subir em uma altitude de 13 mil pés, e a instrução foi lida de volta por um piloto SJY182 às 14:39:59. Essa foi a última transmissão por rádio gravada pelo voo”. Segundo os dados, o avião conseguiu subir apenas até os 10.900 pés.

A partir de então, as análises começam a apontar as mesmas “anomalias” técnicas dos motores e, às 14:40:10, o piloto automático foi desativado e “cerca de 20 segundos depois, a FDR parou de gravar”.

Além das informações obtidas do voo, o relatório aponta que a aeronave passou por manutenções no autothrottle em 3 e 4 de janeiro, com o problema corrigido em 5 do mesmo mês. Pouco antes, em 25 de dezembro, um outro problema no indicador de velocidade havia sido detectado e resolvido em 4 de janeiro.

Ainda conforme o documento, para determinar as causas do acidente, ainda serão mantidas as buscas pela outra caixa-preta da aeronave e será necessária fazer toda uma revisão dos dados de manutenção bem como do treinamento dos pilotos.

O Boeing 737-500 deveria fazer um voo entre Jacarta e Pontianak em cerca de uma hora e meia, mas caiu cerca de quatro minutos após a decolagem, ocorrida às 14h36 (hora de Brasília). Na aeronave, estavam seis tripulantes e 56 passageiros. (ANSA).

