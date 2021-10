Relatório final da CPI da Covid vaza e contém quase 2 mil páginas; veja o parecer

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid já tem parecer final, feito pelo senador e relator da comissão Renan Calheiros (MDB-AL). No documento, o parlamentar pede o indiciamento de 70 pessoas, entre os nomes citados está o do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), dos filhos dele, além de ministros, empresários e médicos.

No âmbito empresarial, duas empresas também tiveram o pedido de indiciamento por possíveis crimes praticados no decorrer da pandemia do novo coronavírus.

Quanto ao presidente da República, o relatório imputa 11 crimes ao chefe do Executivo como: homicídio qualificado, crime contra a humanidade e genocídio de indígenas.

O parecer ainda deve ser votado na próxima terça-feira. Após a apuração, o documento será encaminhado aos órgãos de controle para o prosseguimento de possíveis punições aos envolvidos.

