Relatório da Unica indica tendência de recuperação da cana para Centro-Sul

São Paulo, 16 – O mais recente relatório da União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado na quinta-feira, 10, indica tendência de recuperação na produção de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil, afirmou a HedgePoint Global Markets, em comentário enviado a clientes. Segundo a consultoria, a Unica registrou moagem de 31,5 milhões de toneladas na segunda quinzena de outubro, alta anual de mais de 80%, “sugerindo que as usinas vão operar por mais tempo do que na temporada passada”, afirma a analista de Açúcar e Etanol da companhia, Lívea Coda.

Os resultados da quinzena diminuíram a defasagem de produção de cana-de-açúcar ante igual período do ciclo 2021/2022, para aproximadamente 15 milhões de toneladas, com 490,22 milhões de toneladas processadas. No entanto, o relatório destaca que, para igualar o cenário do ano anterior, o setor dependerá dos primeiros meses de 2023 e das condições climáticas.

A HedgePoint reforça a posição “conservadora” quanto à previsão para a temporada 2022/23. “Continuamos mais conservadores com 546 milhões de toneladas de cana total (ante 523 milhões de toneladas ao fim de 2021/22), abaixo da média do mercado de 550 a 555 milhões de toneladas”, diz a analista.

