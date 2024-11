Relatório da OMC aponta aumento no protecionismo econômico dos países do G20

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 18:47 Para compartilhar:

Os países que integram o G20 ampliaram as medidas protecionistas, apontou o Relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC). Durante o período de revisão – de outubro de 2023 a outubro de 2024 – as economias introduziram 91 novas medidas restritivas para o comércio, estimadas em US$ 828,9 bilhões. O aumento foi de cerca de 237% em relação ao último relatório divulgado.

O documento também indica que o crescimento das medidas protecionistas no G20 se acumulam desde 2009. Em 2024, o valor do comércio coberto por restrições de importação em vigor foi estimado em US$ 2,328 trilhões – 9,4% das importações mundiais. Durante o período de revisão, foram registradas 22 novas restrições.

As restrições cobriram em um ano um valor estimado em US$ 230,8 bilhões da exportação de mercadorias, o que representa 0,9% das exportações no mundo. Um ano atrás, essa cifra era de US$ 121,7 bilhões.

Em outro cenário, as medidas facilitadoras do comércio de bens cresceram 235,5% – de US$ 318,8 bilhões para US$ 1,069 trilhão. Ao todo, foram registradas 141 novas medidas que facilitam as importações.

Apesar do progresso, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, alertou os governos sobre as restrições. “As economias do G20 devem trabalhar para manter os mercados abertos e previsíveis, para permitir que os bens circulem suavemente e fomentar a certeza que ajuda a incentivar o investimento e a criação de empregos.”