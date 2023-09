Relatório da Abin lista militares da reserva que participaram de atos golpistas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 18:17 Compartilhe

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) elaborou um relatório no final de 2022 com nomes de reservistas do exército que participaram de atos golpistas após o final do segundo turno da eleição presidencial.

O documento foi obtido com exclusividade pelo site Congresso em Foco e detalha como o grupo extremista conhecido como “boinas vermelhas” agia no acampamento golpista em frente ao Quartel General do Exército em Brasília. Ele já foi entregue para a CPMI dos atos golpistas.

“Seus membros se identificam como militares da reserva das brigadas de infantaria paraquedista do Exército brasileiro. Alguns deles estavam nas proximidades da sede da Polícia Federal, no setor comercial norte de Brasília, na noite de 12 de dezembro de 2022, quando houve tentativa de invasão do órgão policial”, descreve o documento.

De acordo com o relatório, o grupo organizou atos no 7 de setembro de 2021, incitando manifestantes a desordem como a ultrapassagem de barreiras de contenção montadas por forças policiais na Esplanada dos Ministérios.

Líder do grupo tentou ser deputado

A Abin afirma que um dos líderes do grupo era Marcelo Soares Corrêa, o Cabo Corrêa, que disputou o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2018 e 2022. O ex-vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dar apoio à sua candidatura em 2018 e, segundo o UOL, ele chegou a se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além de organizar os protestos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, Correa participou de uma invasão ao Congresso Nacional em 2016 junto com 50 pessoas que pediam intervenção militar.

Outra liderança teve relações com o grupo Ucraniza Brasil

O segundo líder do grupo é Ricardo Arruda Labatut Rodrigues. O relatório aponta que ele usou vestimenta militar em todos os atos que o grupo organizou.

“Labatut demonstrou em várias ocasiões ser figura de liderança no grupo. Essas lideranças têm envolvimento com integrantes de outros grupos extremistas”, diz o documento.

Em 2021 Labatut teve encontros com o líder do grupo de direita Ucraniza Brasil, que participaram dos atos em frente ao quartel de Brasília. O grupo nasceu no início de 2021 com o objetivo de organizar reações contra o governo por meio de grupos paramilitares.

Outros reservistas citados são:

Geralmir Vianna dos Santos

Siderley Santos Budziak

David Nascimento da Conceição

Victor José Silva de Souza

Luiz Passos dos Santos

