Relatório confirma restos de patos em avião da Jeju Air

PEQUIM, 27 JAN (ANSA) – As autoridades da Coreia do Sul publicaram nesta segunda-feira (27) um relatório preliminar sobre o trágico acidente aéreo com um Boeing 737-800 da Jeju Air, no Aeroporto Internacional de Muan, que deixou 179 mortos em 29 de dezembro de 2024.

O documento aponta que as caixas-pretas do avião deixaram de registrar os dados cerca de quatro minutos antes da colisão e que ainda é preciso determinar a causa do desastre, apesar de ambas as turbinas apresentarem restos mortais de pato-de-Baikal, reforçando a tese de que a tragédia pode ter sido provocada por uma colisão com aves.

Essa espécie de pássaro migratório costuma voar para a Coreia do Sul em grandes bandos durante o inverno no Hemisfério Norte.

No entanto o relatório de seis páginas ainda não apresenta hipóteses para o fato de a aeronave ter efetuado um pouso de emergência sem os trens de pouso e para o não funcionamento dos gravadores de voo nos minutos finais.

O Boeing proveniente de Bangkok, na Tailândia, deslizou pela pista do aeroporto de Muan com a barriga no chão e se chocou contra uma barreira na cabeceira, explodindo em seguida. Apenas duas pessoas sobreviveram.

Os resultados preliminares da investigação serão apresentados à Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) e a autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, França e Tailândia.

