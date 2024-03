Relatório climático da ONU diz que 2023 foi ‘fora do esperado’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/03/2024 - 0:12 Para compartilhar:

Enquanto a Terra atravessava o ano mais quente de que há registo, em 2023, os recordes de seis outras métricas de alterações climáticas também foram quebrados, de acordo com um relatório da ONU divulgado terça-feira (19).

O relatório sobre o Estado do Clima Global 2023 publicado pela Organização Meteorológica Mundial – a agência climática da ONU – confirmou o que já foi amplamente divulgado.

No entanto, a OMM disse que 2023 também coroou o período de 10 anos mais quente já registrado no planeta.

De acordo com o relatório, a temperatura média mundial perto da superfície em 2023 foi 1,45 graus Celsius acima da linha de base pré-industrial.

“Nunca estivemos tão perto – embora de forma temporária neste momento – do limite inferior de 1,5° C do Acordo de Paris sobre alterações climáticas ”, disse a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, num comunicado sobre o relatório.

“A comunidade da OMM está a soar o Alerta Vermelho ao mundo.”

Num tweet sobre o relatório, a OMM utilizou um gráfico espiral para mostrar como as temperaturas globais aumentaram desde o século XIX.

“2023 deu um novo significado à frase ‘fora do comum’”, escreveram os cientistas no tweet.

‘As mudanças estão se acelerando’

A temperatura mundial não foi o único recorde quebrado em 2023.

De acordo com o relatório, os recordes de gases com efeito de estufa, de calor dos oceanos e de aumento do nível do mar atingiram níveis recordes no ano passado.

A extensão do gelo marinho da Antártica também atingiu um nível recorde, enquanto o gelo marinho do Ártico permaneceu bem abaixo do normal.

O manto de gelo da Groenlândia continuou a perder massa depois que a maior ilha do mundo teve o verão mais quente já registrado.

Um conjunto de geleiras ao redor do globo que são usadas como referência também viu a maior perda de gelo já registrada.

“Sirenes estão soando em todos os principais indicadores… Alguns discos não estão apenas no topo das paradas, eles estão arrasando. E as mudanças estão a acelerar”, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, numa declaração sobre o relatório.

Energia renovável também bate recorde

Os cientistas afirmaram que a geração de energia renovável – solar, eólica e hídrica – também bateu recordes em 2023, com o acréscimo de capacidade aumentando 50% a partir de 2022, para um total de 510 gigawatts.





Os cientistas afirmaram que as energias renováveis ​​se tornaram um foco da acção climática devido ao seu potencial para atingir metas destinadas a reduzir a quantidade de gases com efeito de estufa.

Os países estabeleceram a meta de triplicar a capacidade global de energia renovável para 11.000 gigawatts até 2030.

