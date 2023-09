Relatoria da ONU denuncia detenções arbitrárias de migrantes no México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2023 - 23:58 Compartilhe

Mais de 240.000 migrantes, incluidos crianças, foram detidos no México no primeiro semestre, em muitos casos além do prazo legal, denunciou nesta sexta-feira o Grupo de Trabalho da ONU sobre Detenção Arbitrária.

Os estrangeiros, que buscavam chegar nos Estados Unidos, foram conduzidos a centros migratórios por falta de documentos para permanecer no México, informou a comissão ao concluir sua visita ao país, que teve início no último dia 18.

A equipe da ONU, que visitou os estados de Chiapas (sul), Morelos (centro) e Nuevo León (norte), observou que “um grande número de migrantes e solicitantes de asilo estão detidos no México, uma cifra que chega a mais de 240 mil pessoas no primeiro semestre de 2023″, disse em entrevista coletiva Ganna Yudkivska, membro da relatoria. O comitê não informou quantos deles permanecem em instalações migratórias.

“Descobrimos que um número significativo de migrantes são retidos além do limite de 36 horas estabelecido pela Constituição, o que aumenta o risco de incorrer em detenção arbitrária”, acrescentou a relatora, segundo quem os enviados da ONU também observaram “menores de 18 anos, alguns de apenas 10 anos, retidos nessas áreas compartilhadas, apesar das reformas legais contra a prisão de crianças migrantes” realizadas no México.

– Subornos –

Nos centros de detenção, os migrantes também “enfrentam restrições de movimento, uma vez que portas metálicas com fechaduras separam as salas de estar dos espaços ao ar livre”, ressaltou a enviada. Essas limitações causaram uma tragédia em março, quando 40 pessoas morreram em um incêndio no centro migratório de Ciudad Juárez, na fronteira com o Texas.

Os relatores também constataram “relatos frequentes de suborno”, segundo os quais funcionários diziam aos migrantes que, “se pagassem, poderiam seguir seu caminho. Caso contrário, seriam detidos”, detalhou à AFP Matthew Gillett, integrante do Grupo de Trabalho.

As denúncias da comissão são feitas em meio a um novo pico migratório. Em agosto, um recorde de quase 233 mil migrantes cruzaram a fronteira sul dos Estados Unidos, e a escalada continuava em setembro. Autoridades migratórias mexicanas confirmaram que interceptaram neste mês uma média diária de 9 mil pessoas.

O governo mexicano reconhece que está sobrecarregado pela quantidade de pessoas que cruzam o seu território para chegar aos Estados Unidos, a grande maioria procedente de Venezuela, Cuba, Haiti e países da América Central. Além disso, endureceu as medidas para evitar a passagem de pessoas sem documentos a bordo de trens de carga, depois que a maior operadora ferroviária local interrompeu temporariamente 30% de suas operações devido ao fluxo intenso de estrangeiros.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias