Relatora prevê que Congresso derrubará veto de Lula à desoneração da folha de pagamentos

A relatora do projeto que estende a desoneração da folha de pagamentos na Câmara dos Deputados, Any Ortiz (Cidadania-RS), afirmou estar confiante quanto à derrubada do veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à medida. À Globonews, Ortiz afirmou não haver mais tempo hábil para a discussão de outras propostas, e disse que os setores empresariais estão dispostos a conversar posteriormente.

“Efeito cascata de aumento de impostos é muito nocivo para o País”, opinou a relatora. “Temos mobilização a vetos do Marco Temporal e do Carf também; junto conosco está a FPA [Frente Parlamentar da Agropecuária]”.

“Estamos há 10 meses fazendo todo o debate da desoneração da folha, o governo foi totalmente omisso”, enfatizou a deputada.

Além disso, ela criticou a interlocução da gestão petista com os setores envolvidos, e relatou não ter tido espaço para diálogo. “Queremos e vamos derrubar o veto”, finalizou Ortiz.

