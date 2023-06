Relator vota para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 23:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 27 JUN (ANSA) – O ministro Benedito Gonçalves, relator do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, votou na noite desta terça-feira (27) pela inelegibilidade do ex-mandatário pelos próximos oito anos.

Gonçalves foi o primeiro de sete ministros a votar na audiência, que durou cerca de três horas, e optou por salvar o ex-candidato à vice-presidente general Braga Netto.

Durante a sessão, o ministro disse que ficou comprovado abuso de poder político e utilização indevida dos meios de comunicação pela reunião com embaixadores realizada por Bolsonaro, na qual fez duros ataques contra o sistema eleitoral 76 dias antes do pleito presidencial.

Para Gonçalves, o ex-presidente “foi integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual do evento” com diplomatas.

“Isso abrange desde a ideia de que a temática se inseria na competência da Presidência da República para conduzir relações exteriores – percepção distinta que externou o ex-chanceler ao conceituar a matéria como um tema interno – até a definição do conteúdo dos slides e a tônica da exposição – que parece ter sido lamentada pelo ex-chefe da Casa Civil”, disse.

Além disso, o ministro votou para manter na ação a inclusão da chamada “minuta do golpe” encontrada na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e explicou que a medida já teve o aval da corte, em fevereiro deste ano, justamente por ter relação com o fato em apuração.

“Esses elementos têm correlação estrita a causa de pedir e a gravidade da conduta, isso porque desde a inicial o autor alega que os investigados tinham como estratégia política eleitoral induzir descrédito ao resultado do pleito de 2022”, afirmou o ministro, em um trecho da leitura de seu voto de 300 páginas.

Os outros ministros – Floriano de Azevedo, André Ramos Tavares, Cármen Lucia, Nunes Marques e o presidente da corte, Alexandre de Moraes – estão previstos para votar na próxima quinta-feira (29), às 9h (hora local). (ANSA).

