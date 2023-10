Relator do projeto para tributação de fundos diz que fez pequenas alterações no texto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 17:03 Para compartilhar:

O deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), relator do projeto para tributação de fundos exclusivos e offshore, afirmou que fez pequenas alterações no texto, sem detalhar quais. Ele participou de reunião no Ministério da Fazenda com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o ministro Fernando Haddad.

“Tem algumas pequenas alterações e a gente deve levar direto ao plenário”, disse ao ser questionado sobre avanços no parecer.

Em relação ao debate sobre FIs e Fiagro, Pedro Paulo disse que não há novidades e aguarda sugestões para alterações desses pontos.

