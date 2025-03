Relator do Orçamento se reúne com Motta e Alcolumbre em meio a negociações sobre LOA

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento deste ano, está reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Coronel está finalizando o relatório da peça orçamentária, que deve ser votada pelo Legislativo na semana que vem.

Coronel era aguardado para uma reunião fechada dos líderes da Comissão Mista de Orçamento (CMO), marcada para as 14 horas.

O senador, no entanto, foi chamado para o encontro com Alcolumbre e Motta antes da reunião do colegiado.

A votação do Orçamento deste ano está marcada para a próxima terça-feira, 18. Deve se encerrar somente na quarta-feira, 19, dada a possibilidade de pedido de vista. Depois, ainda precisa ser analisada no plenário do Congresso Nacional, em sessão a ser convocada pelo presidente Davi Alcolumbre.