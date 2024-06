Relator do Mover diz que vai retirar trecho sobre tributação sobre e-commerce

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 15:13 Para compartilhar:

O relator do projeto Mover no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), afirmou que vai excluir o trecho sobre a taxação do e-commerce do seu relatório. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 4.

Em coletiva de imprensa, Cunha afirmou que a taxação do e-commerce “não tem nada a ver” com o projeto que institui o Mover, programa de incentivos a carros sustentáveis.

“Estamos tratando de um projeto que se chama Mover, não tem nada a ver com taxação das blusinhas”, disse o relator.

Cunha também afirmou que muitas pessoas foram “pegas de surpresa” com a inclusão da taxação de 20% sobre os bens importados na Câmara dos Deputados. O senador disse ter conversado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao elaborar o parecer.

“Nós vamos defender que a taxação das blusinhas seja tratada de outra maneira”, disse. “Temos que respeitar a intenção do varejo nacional, mas a discussão sobre a taxação pode ser mais positiva.”

A matéria deve ir a votação no Senado ainda nesta terça. O projeto é de interesse do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e do Comércio.