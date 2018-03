Relator do Cade vota por aprovação de Itaú/XP com restrições

O relator do processo de compra de participação da XP pelo banco Itaú Unibanco no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Paulo Burnier, votou pela aprovação do negócio com restrições, como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Outros seis conselheiros ainda apresentarão seus votos e o julgamento será decidido pela maioria. A conselheira Cristiane Alkmin, segunda a votar, disse que divergirá da opinião do relator.

Burnier votou por condicionar o aval do negócio à assinatura de um acordo nos termos do que foi negociado com a superintendência-geral do órgão, com poucas alterações. A preocupação do conselho é que a fusão das duas empresas possa prejudicar a concorrência no mercado de investimentos.

Segundo o relator, o Itaú poderia direcionar clientes para o XP ou a XP discriminar fundos de investimentos de concorrentes do banco, por exemplo.

Entre as restrições que deverão ser impostas está o compromisso de não ingerência do Itaú em questões comerciais da XP e a redução de barreiras à entrada e ao desenvolvimento de novos participantes no segmento de plataformas abertas de investimento.