Relator diz que trabalhará para manter meta de R$ 1 tri de economia com reforma

O relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deputado federal Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou que vai trabalhar para manter a meta de R$ 1 trilhão de economia estipulado pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro. Moreira recebe nesta terça-feira, 21, centrais sindicais e se reúne com coordenadores de partidos na comissão especial para discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera as regras previdenciárias.

“Queremos manter a estimativa de R$ 1 trilhão”, afirmou o relator, nesta terça-feira, na Câmara dos Deputados, dizendo que já acreditava neste número antes de relatar a matéria.

Ele afirmou que pretende apresentar seu relatório até o dia 15 de junho.

Moreira, mais uma vez, minimizou as alterações que possam vir a ser feitas no texto. “É natural que (alterações) sejam feitas. É papel exclusivo do parlamento melhorar os projetos que vêm do Executivo e essas alterações remetem a uma técnica legislativa normal que é um substitutivo. Só existe esse projeto e eu não tenho outro projeto para analisar”, comentou.