Relator altera texto e incluí carnes com imposto zero na reforma tributária

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), relator-geral da regulamentação da reforma tributária, anunciou a inclusão das carnes vermelhas e brancas na lista de produtos com imposto zero. A decisão foi tomada após a aprovação do texto-base, na noite desta quarta-feira, 10.

No relatório inicial, deputados não incluíram a proposta sob justificativa de que a alíquota de 26,5% de Imposto de Valor Agregado (IVA) poderia aumentar para 27,5% caso as carnes entrassem na lista. Após o anúncio, Lopes não informou como manterá a trava da alíquota com a isenção das proteínas.

*Reportagem em atualização