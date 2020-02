‘Reladinha’, clipe do cantor Jerry Smith, é associado com assédio

‘Reladinha’, a nova música do cantor de funk Jerry Smith, mal estreou no cenário musical e já está dando o que falar nas redes sociais. Lançado na última quinta-feira (6), o clipe da música foi totalmente criticado pelos internautas, por ter sido gravado dentro de um transporte público, contendo conotação apelativa e sexual.

Segundo a web, partes da canção como “dar uma reladinha”, dentro de um coletivo, faz referência ao assédio sofrido pelas mulheres nos veículos de transportes públicos.“‘Reladinha’ dentro de um ônibus, cenário em que as mulheres infelizmente dia a dia são assediadas… Não discuto o gosto musical de cada, mas como conviver com situações como essa? Ps: sou hétero e isso é nojento!”, disse um internauta na rede social.

Após toda essa polêmica, a assessoria de Jerry Smith publicou uma nota onde afirmou que discorda do público e que há outra visão por parte dos produtores, que buscaram reviver a trajetória do artista.

“Algumas pessoas comentaram que o novo clipe do cantor Jerry Smith estaria sugerindo assédio às mulheres em transporte coletivo. Isso não é verdade. A intenção do artista e de sua produção é de reviver a trajetória humilde do artista que, quando mais jovem, sonhava com o dia que seu trabalho fosse reconhecido por todos, inclusive, no ônibus, forma como o jovem artista se locomovia diariamente para seu trabalho.O jeito irreverente e divertido do artista, não permite que nada além da alegria de dançar e cantar com seu povo seja destacado no clipe, entendendo que a maldade do mundo, pode e deve ficar de fora quando ele se comunica com seu público. O artista reitera que sua intenção foi de demonstrar a alegria de poder ter ascendido em uma carreira difícil, e hoje, ser reconhecido por sua alegria e descontração, e convida todos a verem o clipe sob esta perspectiva. E se houve qualquer analogia entre o clipe e a barbárie do assédio, o cantor se posiciona contrário a este comportamento machista que deve ser combatido pelas autoridades competentes”, declarou a assessoria de imprensa do cantor.

Assista ao vídeo do clipe da música ‘Reladinha’ na íntegra: