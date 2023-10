Relações China-EUA são decisivas para ‘futuro’ da humanidade, diz líder chinês

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/10/2023 - 6:32 Compartilhe

A forma como China e Estados Unidos administrarem sua relação será decisiva para “o futuro” da humanidade, declarou o presidente chinês, Xi Jinping, nesta segunda-feira (9), ao receber uma delegação de senadores americanos em Pequim.

“A relação entre China e Estados Unidos é a mais importante do mundo. A forma como China e Estados Unidos se relacionarem entre si frente a um mundo em crise determinará o futuro e o destino da humanidade”, disse Xi Jinping, ao receber uma delegação do Senado americano encabeçada pelo líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer.

