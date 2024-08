Relação entre religião e política no Brasil é destaque em Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2024 - 8:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 30 AGO (ANSA) – A diretora brasileira Petra Costa apresentou nesta quinta-feira (29) seu documentário sobre o elo entre o bolsonarismo e o fundamentalismo religioso, na seleção Fora de Concurso do 81° Festival de Veneza, que acontece até o próximo dia 7 de setembro.

“Apocalipse nos trópicos” aborda uma investigação sobre o controle cada vez mais poderoso que os líderes religiosos têm sobre a política no Brasil. Na produção, Costa obtém acesso aos principais líderes políticos do país, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-mandatário Jair Bolsonaro, bem como o pastor Silas Malafaia.

O filme narra o papel profundo que o movimento evangélico desempenhou na recente turbulência política do Brasil e também lida com a teologia apocalíptica que impulsiona os principais protagonistas do movimento. Para fins de perspectiva, no Brasil, a população evangélica era de 5% na década de 1980. Agora, representa mais de 30%.

Indicada ao Oscar em 2019 por “Democracia em Vertigem”, documentário sobre a política no Brasil a partir da Operação Lava Jato. De certo modo, a nova produção é considerada uma segunda parte dessa imersão na política do país.

“Em 2016 entendi que o Brasil vivia uma grande crise democrática após o afastamento da presidente [Dilma Rousseff]. Viajamos para Brasília para ver o que estava acontecendo e fiquei surpresa com a profundidade com que os fundamentalistas religiosos penetraram em nossas instituições”, denunciou Costa em coletiva de imprensa na Itália.

Quatro anos depois, a diretora brasileira confirmou que o fenômeno estava crescendo devido à eclosão da pandemia de Covid-19 e registrou muitos brasileiros rezando de joelhos nas ruas para que a doença acabasse: “A palavra ‘apocalipse’ estava em toda parte”, lembrou ela em Veneza.

O documentário começa mostrando como o deputado e pastor Cabo Daciolo abençoou as cadeiras do Parlamento brasileiro no final de 2015, quando o “diabólico” governo do Partido dos Trabalhadores estava prestes a cair.

Além disso, a câmera de Costa aponta para o influente pastor Malafaia e a sua luta contra os homossexuais, o aborto e o feminismo, entre outras questões. (ANSA).