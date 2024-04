Rejeitada em pesquisa da Globo, Maju Coutinho já foi vítima de racismo e detonada por bolsonaristas

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 25/04/2024 - 14:19 Para compartilhar:

A notícia de que Maju Coutinho, 45, pode deixar a apresentação do ‘Fantástico’, caiu como uma verdadeira bomba. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, a jornalista pode deixar a apresentação da atração, após a emissora ter feito uma pesquisa com a audiência e descobrir a rejeição de muitos telespectadores com Maju. Por conta disso, a TV Globo já estaria de olho em outra substituta para colocar no lugar dela.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, a pesquisa foi realizada depois que a emissora percebeu oscilações na audiência do ‘Fantástico’ exibido nas noites de domingo. O colunista afirma que a Rede Globo teria feito uma lista de colaboradores do jornalístico, como repórteres e âncoras. A Globo estaria estudando a possibilidade de voltar ao antigo formato do jornalístico, que era apresentado por um homem e uma mulher.

Alessandro Lo-Bianco diz que o plano inicial é testar um revezamento da jornalista com Renata Lo Prete no ‘Jornal da Globo’ nos próximos meses. A emissora carioca também quer testar Maju Coutinho na produções de reportagens especiais, assim como Renata Ceribelli no ‘Fantástico’.

Poliana Abritta pode ficar fora do programa, assim como Maju. A Globo pensa em promover a jornalista ao cargo de correspondente internacional da emissora. Lo-Bianco também revelou que a emissora de Roberto Marinho já estaria estudando as possibilidades de tirar Maria Beltrão do ‘É de Casa’ e colocá-la no comando do ‘Fantástico’. Já a escolha do novo apresentador da atração será feita de acordo com a movimentação em torno de Beltrão.

Maju Coutinho está na Globo desde 2007. Ela começou sua trajetória nos telejornais locais de São Paulo, destacou-se na previsão do tempo no ‘JN’, apresentou o ‘Jornal Hoje’ e, desde novembro de 2021, está à frente do ‘Fantástico’, ao lado de Poliana Abritta.

A IstoÉ Gente procurou a TV Globo para saber se a emissora gostaria de se posicionar sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria ainda não tivemos retorno.

Vítima de racismo e detonada por bolsonaristas

A nossa reportagem relembra que, antes de Maju assumir a apresentação do ‘Fantástico’, ela foi vítima de diversas ofensas racistas e detonada por bolsonaristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em julho de 2015, a jornalista Maria Júlia Coutinho sofreu uma onda de ataques racistas na internet. Ela, que na época era responsável pelo quadro de previsão do tempo do ‘Jornal Nacional’, recebeu mensagens desse teor desde que assumiu o cargo.

Em uma postagem feita na página oficial do ‘JN’ no Facebook, com a imagem de Maju apresentando a previsão do tempo, usuários da rede social não se intimidaram e publicaram diversas mensagens de conteúdo racista direcionados à apresentadora. Muitas delas sugerem que a jornalista só estaria apresentando o quadro por ter entrado pelo sistema de cotas. “Só conseguiu emprego no JN por causa das cotas preta macaca”, escreveu uma usuária.

Em abril de 2020, Coutinho sofreu racismo mais uma vez. Rodrigo Branco, ex-diretor da Band, e queridinho de famosos como Preta Gil, Adriane Galisteu, Luiz Bacci, entre outros, foi processado pela jornalista após um caso explicito de rascismo na rede social.

Por meio de uma live no Instagram, o empresário participou de uma conversa com a influenciadora digital Ju de Paulla e falou que Maju Coutinho é péssima e horrível. “Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor”, afirmou ele, que continuou: “Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado.”

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Maju já teria acionado os seus advogados para avaliar a possibilidade de processar Branco.

Já em agosto de 2020, Maju, que na época era apresentadora ‘Jornal Hoje’, ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), com hashtag “#MajuMentirosa”. Na ocasião, internautas acusaram a jornalista de mentir ao afirmar que Bolsonaro e as autoridades do governo não prestaram homenagens às mais de 115 mil vítimas da Covid-19 no país durante o evento “vencendo a Covid-19”.

Durante seu discurso no evento, o ex-chefe de Estado não fez qualquer menção às vítimas ou a seus familiares, lembrou que foi já contaminado e voltou a atacar jornalistas. No entanto, uma das médicas presente na cerimônia pediu, durante sua fala, para que os presentes fizessem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

Em suas redes sociais, Jair Bolsonaro usou um vídeo com o trecho do pedido da médica para rebater a crítica feita por Maju Coutinho e afirmar que houve homenagem aos mais de 115 mil mortos no evento.

Irresponsável, mentirosa, manipuladora e CANALHA! Aprendeu bem a formar seu caráter igualzinho com o da emissora em que trabalha. #MajuMentirosa

Eu tinha a maior admiração por Maju Coutinho, mas agora que ela incomodou o gado, eu amo essa mulher!!! Lamentável que toda essa situação estimule ainda mais pessoas preconceituosas, extremamente racistas a acharem que podem ofender uma jornalista.#MajuMentirosa é fakenews

