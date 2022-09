Rejeição à nova Constituição lidera contagem parcial após plebiscito no Chile

AFP 04/09/2022 - 21:01 Compartilhe

A rejeição da nova Constituição do Chile lidera por uma ampla margem no plebiscito realizado neste domingo (4), segundo resultados parciais de 23% dos votos contabilizados, informou o serviço eleitoral Servel.







Mais de 15 milhões de eleitores foram convocados às urnas em um dia de votação que transcorreu normalmente, com 62,98% para “Rechazo” contra 37,02% para “Apruebo”, com 23% das 38.757 seções do país apuradas.

Em um dos comandos da rejeição em Santiago, seus principais porta-vozes comemoravam cada avanço de sua opção na contagem diante de uma tela gigante, e cantavam o hino nacional.

No exterior, onde há cerca de 100 mil chilenos registrados e a votação é voluntária, ao contrário do país, a aprovação à nova carta magna foi escolhida pela maioria, de acordo com cálculos consulares.

O novo texto, de 388 artigos e elaborado durante um ano por uma Convenção Constitucional, estabelece um “Estado social de direitos”, em resposta às reivindicações expressas nas manifestações massivas de outubro de 2019.