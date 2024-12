Reivindicação grega sobre Mármores do Partenon volta à discussão em reunião Starmer-Mitsotakis

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/12/2024 - 6:32 Para compartilhar:

A reivindicação grega sobre os Mármores do Partenon, sob poder do Museu Britânico desde 1816, volta à cena nesta terça-feira (3) com a reunião em Londres entre os primeiros-ministros dos dois países, em um momento no qual as autoridades de Atenas acreditam na restituição.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e seu homólogo grego, Kyriakos Mitsotakis, se reúnem três dias após o último ter afirmado a um canal de televisão de seu país, ANT1, que está “firmemente convencido de que os frisos serão devolvidos. As conversações com o Museu Britânico continuam”.

As negociações para tentar encontrar uma saída para uma disputa histórica que envenenou as relações bilaterais por décadas “não envolvem o governo do Reino Unido, e sim o Museu Britânico”, insistiu o primeiro-ministro conservador grego.

As autoridades britânicas afirmam que sua posição sobre os mármores não mudou e que continuam sendo parte do Museu Britânico.

A Grécia está determinada a recuperar seu patrimônio e o ministro das Relações Exteriores, Yiorgos Gerapetritis, teve “reuniões privadas” com funcionários do Museu Britânico, incluindo seu diretor, George Osborne, “duas ou três vezes” este ano, segundo a rede de televisão Sky News.

O novo Museu da Acrópole, inaugurado em 2009, tem um lugar reservado para os frisos que estão em Londres.

O Partenon, um templo construído no topo da Acrópole no século V a.C. em homenagem à deusa Atena, foi parcialmente destruído em 1687, durante a Guerra Moreana, entre o Império Otomano e a República de Veneza, e depois sofreu saques.

Partes do templo são exibidas em vários museus ao redor do mundo.

