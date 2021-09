Reis da América: parceria entre Bruno Henrique e Gabigol explica porque dupla é o trunfo do Flamengo Como garçons e artilheiros, os atacantes seguem como os atletas mais decisivos do Flamengo em 2021 e, na quarta, tentarão colocar o time em mais uma final de Libertadores

A sintonia na qual Bruno Henrique e Gabriel Barbosa vibram vestindo o Manto do Flamengo já não é novidade. Em campo, a dupla se procura, dá assistências, marca gols e decide jogos a favor do time, como no jogo de ida da semifinal da Libertadores, quando o camisa 9 saiu da área para dar passe perfeito para o companheiro diante do Barcelona. BH27 ainda faria o segundo gol, dando ao time uma boa vantagem. Essa foi apenas um das mais de 200 participações em gols da dupla que é trunfo de Renato para levar o Flamengo à decisão da Copa.

A fama de artilheiro é de Gabigol. O camisa 9 está em busca do 100º gol com a camisa do Flamengo. São 97 até agora, sendo que, em 12, o passe veio dos pés de Bruno Henrique. Só Arrascaeta, com 13 assistências, supera o camisa 27.

Bruno Henrique não fica muito para trás: são 71 bolas nas redes adversárias. Em retribuição, Gabigol deu 11 assistências para o parceiro de ataque. E, outra vez, o uruguaio é quem se “intromete” na briga e lidera o ranking: são 16 passes de Arrascaeta – que também chegou ao Ninho em 2019 – para BH27.

A delegação do Flamengo viajou para Guayaquil e, nesta terça, realiza o último treino antes do jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona. O Rubro-Negro terá força máxima, com as voltas de Arrascaeta e Filipe Luís – e Bruno Henrique e Gabigol confirmados entre os titulares de Renato Gaúcho. O retrospecto da dupla na Copa justifica a esperança que a Nação tem sobre eles.

A DUPLA MAIS DECISIVA DA AMÉRICA DESDE 2019

Entre os números de gols de assistências mostrados acima, Gabigol e Bruno Henrique guardam um carinho especial pela Libertadores. Os dois atacantes são os jogadores com mais participações diretas em gols na Copa desde 2019.

O líder é Gabigol, com 21 gols e seis assistências. Bruno Henrique vem atrás, com 13 gols e 11 assistências. O Top-5 ainda conta Arrascaeta. Confira abaixo!

Os dois também estão na artilharia histórica do Flamengo na Libertadores. Em maio, Gabigol superou Zico, que tem 16 gols no torneio, e se isolou no ranking. O camisa 9 tem 21 gols na competição. Bruno Henrique é o terceiro artilheiro do clube na Copa, com 13 gols. Gaúcho e Tita, ambos com 10, fecham o Top-5.

Jogadores com mais participações diretas na Libertadores desde 2019:

27 – Gabigol, pelo Flamengo (21G/6A)

24 – Bruno Henrique, pelo Flamengo (13G/11A)

21 – Rony, pelo Palmeiras e Athletico (11G/10A)

16 – Arrascaeta, pelo Flamengo (6G/10A)

15 – Nacho Fernández, pelo Atlético-MG e River Plate (7G/8A)

15 – Fred, pelo Fluminense e Cruzeiro (11G/4A)





