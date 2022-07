Reino Unido tem temperatura mais alta de sua história

LONDRES, 19 JUL (ANSA) – O Reino Unido registrou nesta terça-feira (19) a maior temperatura de sua história, em meio a uma das piores ondas de calor que a Europa enfrenta nos últimos dias.

Os termômetros nos arredores do aeroporto de Heathrow, em Londres, marcaram 40,2ºC, enquanto os primeiros incêndios no território britânico foram registrados.

De acordo com o serviço nacional de meteorologia do país, o Met Office, a temperatura é a maior desde o início das medições no Reino Unido. Para o chefe de ciência e tecnologia do Met Office, Stephen Belcher, o recorde está associado ao aquecimento global.

Em grande parte da Europa, as temperaturas extremas estão causando mortes e grandes danos nos territórios, como incêndios e secas.

Na França , a situação é ainda mais crítica: em 64 municípios, principalmente ao longo da costa atlântica, o recorde absoluto de calor foi batido, anunciou o Météo France.

O calor intenso no território francês tem provocado vários incêndios devastadores há dias, os quais forçaram a evacuação de dezenas de milhares de pessoas, principalmente em Gironde, e destruíram centenas de hectares de mata e vegetação. Em Nantes, a temperatura chegou a 42°C, quebrando o recorde anterior de 40,3°C, estabelecido em 1949.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMS), as temperaturas no continente devem atingir o pico hoje, mas ainda podem permanecer acima do normal até meados da próxima semana.

“E tais episódios serão cada vez mais frequentes nas próximas décadas devido às mudanças climáticas”, alertou o secretário-geral da organização, Petteri Taalas, em Genebra.

