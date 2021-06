Reino Unido tem mais 14.876 novos casos de Covid-19 e 11 mortes

LONDRES (Reuters) – O Reino Unido divulgou neste domingo mais 11 mortos e 14.876 novos casos de coronavírus, uma queda em relação às 23 vítimas fatais e 18.270 novas infecções divulgadas na véspera.

Os casos diários de coronavírus vinham subindo no país há um mês, mas um rápido programa de vacinação parece ter reduzido a conexão entre infecção e mortes, com as vítimas fatais diárias se mantendo em cerca de 20 ou menos que isso.

Os dados também mostraram que 84,1% dos adultos do Reino Unido receberam uma dose de vacina e que 61,6% receberam duas.

(Por Elizabeth Piper)

