Reino Unido/Sunak: agora que inflação desacelerou pela metade, podemos focar em cortar impostos

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que, agora que a inflação desacelerou pela metade e o crescimento está mais forte no país, o governo pode focar em cortar impostos. “Não podemos fazer tudo de uma só vez. Será preciso disciplina e teremos de priorizar, mas, com o tempo, poderemos e vamos cortar impostos”, discursou ele na manhã desta segunda-feira, 20.

Sunak falou que sempre argumentou que só seria possível começar a reduzir os impostos uma vez que controlassem a inflação e a dívida do governo. “Primeiro cortar a inflação, depois cortar impostos”, repetiu. “Fazer isso com responsabilidade é difícil. Temos de evitar fazer qualquer coisa que coloque em risco o nosso progresso em controlar a inflação”, afirmou.

