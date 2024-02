Reino Unido revisa para baixo taxa de desemprego até novembro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/02/2024 - 9:06 Para compartilhar:

A taxa de desemprego no Reino Unido foi inferior à estimada anteriormente, situando-se em 3,9% nos três meses até novembro, abaixo dos 4,2% anunciados, de acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), com base em outro método de contagem.

Em outubro, o ONS mudou para uma “estimativa alternativa” dos números do desemprego, devido à incerteza sobre os dados usados anteriormente, que se baseavam em uma pesquisa, cujo volume de respostas diminuiu ao longo do tempo.

A partir da próxima divulgação de dados do mercado de trabalho, em 13 de fevereiro, “restabelecemos as estimativas” com base na pesquisa, informou o ONS em seu site nesta segunda-feira (5).

O órgão especificou que, nessa nova contagem, integrou as “últimas estimativas sobre o tamanho e composição da população britânica”.

