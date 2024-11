Reino Unido registra primeiras transmissões locais de mpox

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/11/2024 - 17:42 Para compartilhar:

Duas pessoas contraíram a nova variante do vírus mpox no Reino Unido, após entrarem em contato com outra pessoa infectada que havia retornado da África, anunciou nesta terça-feira (5) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ambas vivem “na mesma casa que uma pessoa que deu positivo pouco depois de uma viagem a vários países africanos”, disse a agência de saúde da ONU.

São os “primeiros casos de transmissão local na Europa e inclusive os primeiros fora da África” desde agosto deste ano, acrescentou.

A OMS ativou seu nível máximo de alerta internacional em resposta ao ressurgimento de casos de mpox na África.

“O risco geral para a população do Reino Unido e da região segue sendo baixo”, declarou Hans Kluge, diretor-geral da OMS para Europa, em um comunicado.

“Mas a transmissão local de mpox do clado 1b deve incentivar as autoridades de saúde a intensificar suas medidas de vigilância e a se preparar para o rastreamento rápido dos contatos de casos suspeitos e confirmados”, acrescentou.

O mpox, anteriormente conhecido como varíola do macaco, foi detectado pela primeira vez em humanos em 1970 na atual República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire).

É uma doença viral transmitida de animais para humanos, bem como por contato físico estreito com uma pessoa infectada pelo vírus. Provoca febre, dores musculares e lesões na pele.

Nos últimos meses, uma nova epidemia tem afetado a África, com os números de infecção mais altos na RDC, Burundi e Nigéria.

cla/alm/fjb/sag/mb/ic/jb