Reino Unido registra maior aumento diário nos casos de Covid desde 19 de fevereiro

Por David Milliken

LONDRES (Reuters) – O Reino Unido registrou seu maior aumento diário nos novos casos de Covid-19 desde o dia 19 de fevereiro nesta quinta-feira, de acordo com dados do governo que mostraram 11.007 novas infecções, ante 9.055 no dia anterior.

O número de novas mortes em 28 dias após testar positivo para o coronavírus mais que dobrou, de 9 para 19 óbitos registrados na quarta-feira, o maior número diário desde 11 de maio, elevando o número total de mortes no Reino Unido para 127.945.

O país sofre com o maior número oficial de mortes causadas pela doença na Europa, embora a quantidade de mortes em relação à população seja maior na Itália e em grande parte do Leste Europeu.

Pouco mais de 80% dos adultos britânicos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 58% receberam as duas doses, uma das taxas de vacinação mais altas do mundo.

Mas a disseminação da variante mais infecciosa da doença, chamada “Delta”, identificada pela primeira vez na Índia, levou o primeiro-ministro Boris Johnson a adiar na segunda-feira a flexibilização das regras de distanciamento social planejada para 21 de junho.

O número de novos casos de Covid-19 na semana passada aumentou 34% em comparação com uma semana antes.

Veja também