Reino Unido reforça restrições após nova variante de coronavírus

LONDRES, 19 DEZ (ANSA) – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou neste sábado (19) que Londres e o sudeste da Inglaterra passariam do nível 3 de restrições contra o novo coronavírus Sars-CoV-2 para o nível 4, considerado o mais alto. A nova regra passará a valer a partir deste domingo (20) e será válida até 30 de dezembro.

A decisão foi tomada após o surgimento de uma nova variante do coronavírus, que pode ser 70% mais contagiosa do que a atual.

“Dadas as primeiras evidências que temos sobre esta nova variante do vírus, o risco potencial que ela representa,é com o coração muito pesado que devo dizer que não podemos continuar com o Natal como planejado”, disse Johnson em entrevista coletiva.

Segundo a nova determinação, os cidadãos deverão ficar em casa, com isenções limitadas, e os comércios não essenciais permanecerão fechados, como lojas, academias e locais de lazer.

Além disso, é recomendado que as pessoas trabalhem de casa.

Já nas regiões fora do nível 4, o governo permitirá que até três famílias se reúnam, mas isso será limitado apenas ao dia de Natal. (ANSA)

Veja também