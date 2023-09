Reino Unido procura prisioneiro foragido acusado de crime terrorista

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2023 - 12:42 Compartilhe

O governo britânico continua à procura de um ex-militar que fugiu nesta quinta-feira (7) de uma prisão de Londres, acusado de um crime de terrorismo e suspeito de espionar para o Irã, segundo a imprensa local.

Daniel Abed Khalife, um britânico de 21 anos, fugiu na quarta-feira por volta das 7h30, horário local (3h30 em Brasília), a bordo de um caminhão de entrega da prisão de Wandsworth, onde estava detido aguardando julgamento.

O jovem, ex-membro do Exército britânico, é acusado de crimes cometidos entre janeiro e agosto de 2021 em uma base da Royal Air Force em Strafford, no centro da Inglaterra.

Khalife é suspeito de coletar informações “sobre uma pessoa que era ou havia sido” membro do Exército britânico “suspeito de servir uma pessoa que cometeu ou preparou um ato de terrorismo” em agosto de 2021.

Ele também é acusado de falso alerta de bomba, por ter “colocado um objeto com a intenção de fazer outra pessoa acreditar que esse objeto poderia explodir” no dia 2 de janeiro.

Segundo vários veículos de comunicação, incluindo a BBC, ele também é suspeito de agir a favor do Irã.

“Daniel Khalife será encontrado e terá que enfrentar a justiça”, disse o ministro da Justiça, Alex Chalk, aos deputados.

O ministro explicou que “foram encontradas correias” debaixo do caminhão de entregas, “o que parece indicar que Daniel Khalife poderia ter-se pendurado na outra parte do veículo para fugir”.

Diante do risco do foragido abandonar o país, a segurança foi reforçada nos portos e aeroportos. As saídas para o porto de Dover, no sul de Inglaterra, foram fechadas.

O ministro anunciou várias investigações sobre o nível de segurança desta prisão do século XIX e a decisão de encarcerar Khalife ali.

A prisão de Wandsworth já foi protagonista de uma das maiores fugas do país em 1965, a de Ronnie Biggs, ladrão conhecido pelo assalto ao trem postal Glasgow-Londres.

