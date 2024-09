Reino Unido: portal imobiliário Rightmove pode ser comprado por rival; ação sobe 20% em Londres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 9:56 Para compartilhar:

O Rightmove, um dos maiores portais imobiliários do Reino Unido, pode ser comprado pelo rival REA Group, da Austrália. A empresa australiana afirmou que estava considerando uma oferta em dinheiro e ações pela britânica, o que criaria uma empresa combinada no valor de US$ 25 bilhões.

O REA Group ainda não falou com a Rightmove sobre qualquer oferta e não tem certeza se irá fazer uma oferta dentro do prazo de 28 dias, que é especificado pelo código de aquisição do Reino Unido. O grupo australiano ainda destacou o potencial para margens fortes, geração de caixa significativa e retornos para os acionistas em uma empresa combinada.

Por volta das 8h55 (de Brasília), as ações do Rightmove disparavam 21,24% na Bolsa de Londres. Em Sydney, por outro lado, o papel da REA caiu 5,28%. *Com informações da Dow Jones Newswires.