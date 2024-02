Reino Unido pode suspender exportações de armas se Israel atacar região de Gaza

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/02/2024 - 1:26 Para compartilhar:

O governo do Reino Unido irá considerar a suspensão das licenças de exportação de armas para Israel se Benjamin Netanyahu prosseguir com uma ofensiva terrestre potencialmente devastadora na cidade palestiniana de Rafah, no sul de Gaza.

À medida que a situação humanitária em Gaza piorou, tem aumentado a pressão diplomática sobre o Reino Unido para seguir outros países e suspender as exportações de armas para Israel.

Fontes ministeriais disseram que, embora nenhuma decisão tenha sido tomada sobre a suspensão das licenças de exportação de armas, o Reino Unido tinha a capacidade de responder rapidamente se o aconselhamento jurídico aos ministros dissesse que Israel estava a violar o direito humanitário internacional.

O Reino Unido juntou-se a outros aliados para pressionar Israel a evitar uma ofensiva terrestre em Rafah. Numa carta ao comitê de relações exteriores sobre controles de exportação de armas para Israel, publicada na terça-feira, David Cameron, o secretário dos Negócios Estrangeiros, disse que não conseguia ver como uma ofensiva em Rafah poderia prosseguir sem prejudicar civis e destruir casas.

Na Câmara dos Comuns, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Andrew Mitchell, sublinhou que uma ofensiva em Rafah representava uma linha vermelha para o governo do Reino Unido, dizendo aos deputados na quarta-feira que o Reino Unido estava aconselhando o governo israelita a não lançar um ataque que pudesse ter “consequências devastadoras”.

Numa reunião em Genebra, na quarta-feira, sobre o Tratado sobre o Comércio de Armas, responsáveis ​​do Reino Unido foram acusados ​​por diplomatas palestinianos de violarem o tratado ao recusarem rescindir a venda de armas, depois de o Tribunal Internacional de Justiça ter decidido que Israel deve garantir que as suas forças não cometem atos de genocídio contra Palestinos em Gaza.

A representante palestina Nada Tarbrush alertou que “uma incursão terrestre em Rafah levará a assassinatos em massa em uma escala ainda maior do que as atrocidades que vimos nos últimos meses”, acrescentando que quando os livros de história forem escritos, ninguém no Ocidente poderá fingir que eles não sabia da destruição.

Autoridades britânicas disseram na reunião: “Podemos e respondemos com rapidez e flexibilidade a situações mutáveis ​​e fluidas”.

Um artigo do tratado obriga os Estados a não autorizar qualquer transferência de armas convencionais se souberem que essas armas serão utilizadas para cometer actos de genocídio ou crimes contra a humanidade.

