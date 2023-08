Reino Unido: PIB do 2º trimestre mostra que combate à inflação está funcionando, diz ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 17:48 Compartilhe

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou nesta sexta-feira, 11, após o resultado preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre do país, que as medidas para combater a inflação estão funcionando. “Estamos estabelecendo as bases sólidas necessárias para o crescimento da economia”, afirmou.

Segundo ele, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) prevê que o Reino Unido vai evitar a recessão. O ministro destaca que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vê o país “crescendo mais rápido que Alemanha, França e Itália”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias