Reino Unido pede que empresas de saneamento tomem medidas de precaução para proteger abastecimento de água

LONDRES (Reuters) – O ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, George Eustice, pediu nesta quarta-feira que as empresas de saneamento tomem precauções para proteger o abastecimento de água e enfrentar os efeitos do tempo seco prolongado, já que outra onda de calor está prevista em todo o país.

Eustice se reuniu com executivos de empresas de saneamento para discutir a resposta para proteger o abastecimento de água e pediu que tomem as medidas necessárias, como consertar canos com vazamento.

“Pedi a eles que tomem todas as medidas de precaução necessárias para proteger abastecimentos essenciais à medida que entramos em um outono provavelmente muito seco”, disse Eustice em comunicado, acrescentando que o país vive o verão mais seco em 50 anos.

“Todas as empresas de saneamento me garantiram que o abastecimento de água continua resiliente em todo o país.”

No mês passado, o governo britânico disse que implementou os estágios iniciais dos planos de seca que envolviam o uso cuidadoso da água para proteger os suprimentos após temperaturas recordes.

Duas empresas, Southern Water e South East Water, já anunciaram uma proibição temporária do uso de sprinklers e mangueiras em partes da Inglaterra. A agência meteorológica britânica, Met Office, disse que julho de 2022 foi o julho mais seco para a Inglaterra desde 1935.

