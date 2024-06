Em relatório, agência do Reino Unido aponta barreiras para adoção de estratégias multicloud

André Cardozo 03/06/2024 - 10:40 Para compartilhar:

Práticas de licenciamento de software, políticas de descontos e dificuldades técnicas. Essas são algumas das barreiras estruturais criadas pelos grandes fornecedores de cloud que impedem uma adoção maior de estruturas multicloud, segundo relatório da CMA – agência que controla competitividade econômica no Reino Unido. As conclusões estão em relatório produzido pela agência, após pedido de investigação feito pela Ofcom – agência britânica que regula as telecomunicações no país.

Para produzir o relatório, a CMA entrevistou executivos de 50 companhias sobre suas experiências ao tentar mover aplicações entre diferentes serviços de cloud. A CMA mostra também preocupação com o efeito de lock-in (em que empresas dificultam a saída de seus serviços) e potencial prejuízo à competitividade e inovação. “A pesquisa mostra claramente que há muitas barreiras técnicas significativas que reduzem as chances de mudança de provedor de nuvem ou de adoção de estratégias multicloud”, afirma o estudo.

AWS, Microsoft e Google Cloud foram os principais alvos do relatório da CMA. Juntas, essas empresas controlam cerca de dois terços do mercado global de plataformas de nuvem. No início deste ano, os “três grandes” do mercado de cloud eliminaram algumas das taxas cobradas para sair de suas plataformas, em parte como resposta a novas leis de proteção de dados que entraram em vigor na União Europeia.