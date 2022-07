Reino Unido: Médico perde licença após inventar diagnósticos de câncer para extorquir famílias

O médico Mina Chowdhury perdeu o seu registro profissional no Reino Unido. Ele é suspeito de apresentar diagnósticos falsos de câncer em crianças para extorquir dinheiro os pais. As informações são do R7.







Ele tinha uma empresa privada de saúde e encaminhava as crianças com falsos diagnósticos para realizarem exames nela.

Por conta disso, o júri do Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) proibiu que ele exerça medicina por causa do seu suposto comportamento “motivado financeiramente”.

O júri também entendeu que o médico deu para as famílias uma “sensação injustificada de preocupação sem justificativa clínica”.

O presidente do MPTS, James Newton-Price, informou que “tendo feito descobertas de que o dr. Chowdhury havia feito diagnósticos de câncer sem investigação ou justificativa suficiente e que ele havia recomendado testes e investigações privadas desnecessárias que foram motivadas financeiramente, seguiu-se inevitavelmente que as ações do dr. Chowdhury eram desonestas para os padrões das pessoas comuns”.

“O tribunal considerou que a motivação financeira e a desonestidade do dr. Chowdhury, conforme descrito acima, equivale a má conduta no exercício de sua prática profissional”, completou.

Por isso, o médico teve uma suspensão provisória de nove meses decretada em setembro de 2021. No dia 15 de julho, ele retornou para ouvir a condenação final, na qual perdeu o seu registro.

Em sua decisão, o júri alegou que “o tribunal determinou que este é um caso em que houve desonestidade persistente em várias áreas que o dr. Chowdhury não reconheceu totalmente nem admitiu totalmente”.

Mina Chowdhury ainda tem 28 dias para recorrer da decisão.