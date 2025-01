Reino Unido: investidor bilionário está em negociação para ancorar compra do jornal Telegraph

O cofundador, ex-presidente e executivo-chefe da Apollo Global Management, Leon Black, está em negociações para se tornar o investidor-âncora por trás da compra do jornal Daily Telegraph, do Reino Unido.

Se o negócio for concretizado, Black seria um dos principais participantes de um consórcio. Esses patrocinadores forneceriam fundos para ajudar Dovid Efune, proprietário e editor do New York Sun, a comprar a empresa controladora do Telegraph, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Efune está em negociações há mais de dois meses para comprar a publicação por pelo menos 550 milhões de libras, o equivalente a mais de US$ 686 milhões, de um grupo liderado pelo ex-chefe da CNN. Ele não concluiu o financiamento do negócio, alimentando especulações de que seu plano poderia fracassar.